comunali il governo ricicla il milione di posti di lavoro

I ministri stanno visitando diverse città e paesi per annunciare fondi destinati a lavori pubblici, tra cui infrastrutture come stazioni e strade. Durante queste visite, vengono anche promessi nuovi posti di lavoro, con l’obiettivo di sostenere le amministrative in corso. Gli annunci riguardano principalmente finanziamenti e assunzioni che si concentrano sulle aree coinvolte nelle elezioni di oggi e domani. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici o sui progetti, ma si evidenzia un focus sugli investimenti pubblici.

AMMINISTRATIVE Al voto 6 milioni di cittadini per rinnovare 894 giunte. Coalizioni, test in vista delle politiche AMMINISTRATIVE Al voto 6 milioni di cittadini per rinnovare 894 giunte. Coalizioni, test in vista delle politiche Tour dei ministri in città e paesi per annunciare fondi, stazioni, strade e assunzioni in caso di vittoria alle elezioni amministrative di oggi e domani. A Venezia ne sono arrivati sei in una settimana, a Reggio Calabria in un mese quattro più la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, e quello dell’organizzazione Giovanni Donzelli. I segnali che arrivano non devono aver rassicurato abbastanza la premier. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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