In 1.288 giorni di governo, si sono creati circa 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro, secondo i calcoli di un esponente dell’esecutivo. La media giornaliera si attesta vicino a 1.000 assunzioni in più rispetto ai periodi precedenti. Questa stima viene presentata nel momento in cui il governo Meloni completa il suo primo lungo tratto di mandato. La cifra rappresenta un dato numerico che viene evidenziato come risultato delle politiche adottate finora.

Quasi 1.000 posti di lavoro in più al giorno. Nella data in cui il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, che cade all’indomani del Primo maggio, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a rivendicare questo specifico risultato dell’esecutivo, che è frutto del combinato disposto di «serietà e stabilità». Il calcolo, che prende in considerazione non semplicemente l’occupazione ma l’occupazione a tempo indeterminato, rappresenta anche una risposta indiretta alle polemiche del Pd, che ha commentato la longevità dell’esecutivo cercando di ridurla a dato fine a se stesso. Fazzolari: «Col governo Meloni quasi 1.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Col governo Meloni 1,2 milioni nuovi posti di lavoro in 1.288 giorni. Fazzolari fa il conto: «Quasi 1.000 in più al giorno»

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