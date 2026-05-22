Elezioni comunali 2026 dove si vota in Italia e come il 24 e 25 maggio | i comuni alle urne e i sondaggi

Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali in Italia, coinvolgendo oltre 750 Comuni. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 nel primo giorno e dalle 7 alle 15 nel secondo. La consultazione riguarda numerosi enti locali distribuiti su tutto il territorio nazionale e si svolge in un periodo caratterizzato da sondaggi e analisi delle intenzioni di voto. Questi appuntamenti rappresentano un momento di confronto tra le diverse forze politiche e amministrative presenti sul territorio.

Oltre 750 Comuni al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio per le elezioni comunali, con seggi aperti dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Sono 18 i capoluoghi di Provincia chiamati alle urne. Gli eventuali turni di ballottaggio saranno domenica 7 e lunedì 8 giugno. Ecco cosa dicono i sondaggi nelle principali città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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