Elezioni comunali l' affluenza alle urne alle ore 19

Alle ore 19 di domenica 8 marzo, nelle elezioni comunali, sono stati conteggiati 5.230 votanti, corrispondenti al 37,46 per cento degli aventi diritto. I dati sono stati comunicati dalle autorità elettorali e rappresentano la partecipazione al voto fino a quel momento. La giornata di voto prosegue e i risultati definitivi saranno disponibili al termine dello scrutinio.

Ufficiale anche il secondo dato riscontrato, alle ore 19, a Pescara nelle 23 sezioni dove i cittadini sono stati chiamati nuovamente a votare Alle ore 19 di domenica 8 marzo hanno votato in totale 5.230 elettori pari al 37,46 per cento degli aventi diritto.Ufficiale dunque anche il secondo dato relativo all'affluenza alle urne nelle 23 sezioni di Pescara nelle quali gli elettori sono stati richiamati alle urne dopo la decisione del Consiglio di Stato. Alle ore 12 hanno votato 1.944 elettori su un totale 13.957 aventi diritto: in percentuale il 13,93%. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Elezioni comunali, l'affluenza alle urne alle ore 12Ufficiale il primo dato relativo all'affluenza alle urne nelle 23 sezioni di Pescara richiamate alle urne dopo la decisione del Consiglio di Stato. Elezioni comunali in Bergamasca, quattordici i Comuni chiamati alle urneSono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne quest’anno per rinnovare le amministrazioni. Una selezione di notizie su Elezioni comunali. Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Caserta, gli eletti in Consiglio; Referendum, il 22 e il 23 marzo i cittadini alle urne, tutte le informazioni sui seggi; Amministrative a Loreto: città in fermento con liste e volti nuovi; Quando Faenza divenne isola bianca. Le elezioni comunali del 1920. Elezioni parziali. Alle 19 affluenza al 37,46%Sono complessivamente 13.956 gli elettori chiamati alle urne per il voto parziale di oggi 8 e domani 9 marzo a Pescara dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’esito del 2024. Alle 1 ... abruzzoindependent.it Elezioni comunali, l'affluenza alle urne alle ore 19Alle ore 19 di domenica 8 marzo hanno votato in totale 5.230 elettori pari al 37,46 per cento degli aventi diritto. Ufficiale dunque anche il secondo dato relativo all'affluenza alle urne nelle 23 ... ilpescara.it Elezioni comunali a Tempio, Sinistra Italiana sosterrà Fabrizio Carta. Il Pd alla finestra Centrosinistra spaccato. La segretaria provinciale Marchio parla di interlocuzioni aperte e dice no alle adesioni alla lista di Biancareddu - facebook.com facebook