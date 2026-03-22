Alle ore 12, l’affluenza alle urne in Campania si attesta a circa l’11 per cento, con Benevento e Napoli che contribuiscono a mantenere il dato regionale. La percentuale di partecipazione si riferisce al referendum costituzionale e si basa sulle prime rilevazioni ufficiali. La giornata di voto prosegue con i cittadini chiamati a esprimersi sulla consultazione.

Sfiora l’11 per cento l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale secondo la rilevazione delle ore 12. Quando mancano pochissime sezioni il dato regionale è del 10,96%, inferiore alla media nazionale ma superiore a quello rilevato alla stessa ora per le ultime regionali. Le province dove si vota di più sono Benevento (11,59) e Napoli (11,15). Il dato di Napoli città è del 12,15%. Nel capoluogo campano l’affluenza alle ore 12.00 della domenica era stata dell’8,22% alle ultime regionali e del 7,50% per i referendum abrogativi dello scorso anno. VIDEO Benevento si perde nell’incanto di ‘Janara’: prima notte tra suggestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, in Campania alle 12 l’affluenza sfiora l’11%: Benevento e Napoli trainano il dato regionale

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