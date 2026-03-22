Referendum in Campania alle 12 l’affluenza sfiora l’11% | Benevento e Napoli trainano il dato regionale

Da anteprima24.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12, l’affluenza alle urne in Campania si attesta a circa l’11 per cento, con Benevento e Napoli che contribuiscono a mantenere il dato regionale. La percentuale di partecipazione si riferisce al referendum costituzionale e si basa sulle prime rilevazioni ufficiali. La giornata di voto prosegue con i cittadini chiamati a esprimersi sulla consultazione.

Sfiora l’11 per cento l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale secondo la rilevazione delle ore 12. Quando mancano pochissime sezioni il dato regionale è del 10,96%, inferiore alla media nazionale ma superiore a quello rilevato alla stessa ora per le ultime regionali. Le province dove si vota di più sono Benevento (11,59) e Napoli (11,15). Il dato di Napoli città è del 12,15%. Nel capoluogo campano l’affluenza alle ore 12.00 della domenica era stata dell’8,22% alle ultime regionali e del 7,50% per i referendum abrogativi dello scorso anno. VIDEO Benevento si perde nell’incanto di ‘Janara’: prima notte tra suggestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

referendum in campania alle 12 l8217affluenza sfiora l821711 benevento e napoli trainano il dato regionale
© Anteprima24.it - Referendum, in Campania alle 12 l’affluenza sfiora l’11%: Benevento e Napoli trainano il dato regionale

Articoli correlati

Referendum, il dato dell’affluenza alle 12Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno sul piano politico e istituzionale.

Referendum giustizia, affluenza: 14% alle 12. Il dato del ViminaleROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12.

Tutti gli aggiornamenti su Referendum in Campania alle 12...

Temi più discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum, ultima settimana prima del voto; Risultati Campania, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Referendum, da domani alle urne: come e quando si vota.

referendum in campania alleReferendum: affluenza al 14% alle ore 12. In Campania e Irpinia dato più bassoUrne aperte in tutta Italia per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. I primi dati ufficiali, relativi alle ore 12:00, delineano un quadro di partecipazione moderata ... irpinianews.it

referendum in campania alleReferendum, affluenza alle ore 12. Provincia di Lodi 17,70 per centoReferendum giustizia. Arriva l’affluenza alle ore 12. Il dato nazionale è del 14,821 per cento (55mila sezioni su 61mila). Lombardia 17,54. Emilia Romagna 19,46. Veneto 16,97. Campania 10,93. Sicilia ... ilcittadino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.