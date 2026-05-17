Crollo Juve Spalletti vuole parlare con Elkann | Il primo responsabile sono io

Dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, l’allenatore della Juventus ha annunciato un confronto con il presidente del club, programmato per questa settimana. Ha dichiarato che si confronterà con lui per analizzare la propria gestione e ha aggiunto di dover presentare qualcosa di più rispetto a quanto mostrato in partita. La battuta segue un risultato che ha aggravato le chances di qualificazione in Champions League per la squadra, complicando ulteriormente la situazione.

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«In settimana parlerò con John Elkann, sarà un’analisi di me stesso: devo presentare qualcosa di più di ciò che ho presentato oggi»: così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina che ha complicato la corsa Champions. "Prima di tutto bisogna che io metta in discussione me stesso, perché se oggi la squadra offre questo devo essere messo io sotto analisi - continua il tecnico -. Anche se l’episodio non ci è girato a favore, siamo andati sotto dopo non aver subito quasi nulla: se i giocatori non reagiscono dal punto di vista mentale il primo responsabile sono io». «È un risultato bruttissimo e abbiamo fatto una partita pessima, ma le cose della vita sono altre - spiega l’allenatore bianconero -. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo Juve, Spalletti vuole parlare con Elkann: "Il primo responsabile sono io" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JUVE-PAFOS, Spalletti: Bremer convocato. A Napoli responsabilità mia. Conferenza stampa con Kalulu Sullo stesso argomento Leggi anche: Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann... Spalletti difende la Juve nel crollo Champions: “Il primo colpevole sono io”La Juventus cade in casa contro la Fiorentina, perde 2-0 all’Allianz Stadium e vede complicarsi in modo pesantissimo la corsa alla Champions League. Crollo #Juventus, Champions adesso lontanissima per #Spalletti dopo il tonfo (tra i fischi) contro la #Fiorentina Le pagelle di #JuveFiorentina: flop #Koopmeiners, male anche #DiGregorio. Super #Ndour che trascina la 'Viola' @GiokerMusso x.com Juve 0:2 Fiorentina. Problemi per gli uomini di Spalletti che sono fuori dalla zona Champions con una giornata rimanente. reddit Spalletti sbotta in tv: Partita della vita persa dalla Juve? Così cominci maleSconfitta pesantissima per la Juventus: 2-0 della Fiorentina allo Stadium e bianconeri al sesto posto a una giornata dal termine del campionato. I gol di Ndour e Mandragora condannano la squadra di Sp ... corrieredellosport.it Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann...Il crollo contro la Fiorentina, che ha spalancato la porta della retrocessione in Europa League per i bianconeri, mette tutto in discussione anche a livello dirigenziale ... msn.com