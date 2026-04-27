Cuccù | Sono io il primo responsabile E ci metto la faccia

Dopo la partita che ha portato alla retrocessione del Castelfidardo, i membri della squadra si sono riuniti nello spogliatoio. Uno dei giocatori ha dichiarato di essere il primo responsabile dell’esito della partita e ha affermato di assumersi la responsabilità pubblicamente. L’atmosfera in casa del club è carica di delusione e rammarico, con i tifosi e i membri dello staff che riflettono sull’esito della stagione appena conclusa.

Al termine della gara che sancisce la retrocessione del Castelfidardo, in casa fidardense c’è grande amarezza. Mister Cuccù si presenta ai microfoni con lucidità, assumendosi le proprie responsabilità dopo il ko per 3-1 contro il Fossombrone. "C’è delusione, ed è giusto che sia così – esordisce il tecnico – perché questa sconfitta l’abbiamo meritata. Non siamo riusciti a reggere la pressione, né oggi né nella partita con il Senigallia. Abbiamo concesso occasioni e gol su situazioni quasi innocue: è un nostro demerito evidente". Parole chiare, che accompagnano l’analisi di un verdetto ormai definitivo: "Purtroppo il risultato dice che siamo retrocessi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cuccù: "Sono io il primo responsabile. E ci metto la faccia" CEO ignored me for 3y, I want a divorce, but he panicked.#chinesedrama Notizie correlate Leggi anche: Inter-Juve, Alessandro Bastoni: "Perché ci metto la faccia". Il messaggio a Kalulu “Ci metto la faccia”, uno sguardo su Arezzo attraverso i suoi cittadiniArezzo, 3 aprile 2026 – “Ci metto la faccia”, uno sguardo su Arezzo attraverso i suoi cittadini.