Donna investita da uno scooter su viale Armando Diaz ferita | FOTO

Una donna è stata investita da uno scooter su viale Armando Diaz a Viterbo alle 8,30 del mattino del 9 marzo, nei pressi dell'attraversamento pedonale per via Romiti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza alla donna ferita. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni per chiarire quanto accaduto.

Donna investita da uno scooter su viale Armando Diaz a Viterbo. È successo intorno alle 8,30 del 9 marzo all'altezza dell'attraversamento pedonale per via Romiti, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale e il personale sanitario, che ha soccorso la donna investita e l'ha trasportata all'ospedale Santa Rosa in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, che si è occupata degli accertamenti e dei rilievi del caso oltre a gestire la viabilità che ha subito qualche rallentamento durante le operazioni.