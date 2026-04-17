Si schianta con lo scooter ferita 64enne in un incidente a Bellizzi | trasportata in ospedale a Salerno
Una donna di 64 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Bellizzi, in provincia di Salerno. La donna si trovava a bordo di uno scooter quando si è verificato lo scontro in via Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in ospedale a Salerno per le cure del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale in via Roma e Bellizzi, in provincia di Salerno. Ferita una donna di 64 anni, portata in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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