Si schianta con lo scooter ferita 64enne in un incidente a Bellizzi | trasportata in ospedale a Salerno

Una donna di 64 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Bellizzi, in provincia di Salerno. La donna si trovava a bordo di uno scooter quando si è verificato lo scontro in via Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in ospedale a Salerno per le cure del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.