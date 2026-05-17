Champions | il Napoli si qualifica sprint Milan-Roma tracollo Juve

Il percorso delle squadre italiane in Champions League ha visto diverse novità nelle ultime settimane. Il Napoli ha ottenuto la qualificazione, mentre il confronto tra Milan e Roma è ancora aperto. La Juventus ha subito una sconfitta pesante, mentre le partite tra le varie tifoserie hanno regalato momenti di tensione e emozioni forti. Cinque città, cinque tifoserie e un’unica certezza: il finale di questa fase della stagione è ricco di sorprese e colpi di scena.

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