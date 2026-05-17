Champions | il Napoli si qualifica sprint Milan-Roma tracollo Juve
Il percorso delle squadre italiane in Champions League ha visto diverse novità nelle ultime settimane. Il Napoli ha ottenuto la qualificazione, mentre il confronto tra Milan e Roma è ancora aperto. La Juventus ha subito una sconfitta pesante, mentre le partite tra le varie tifoserie hanno regalato momenti di tensione e emozioni forti. Cinque città, cinque tifoserie e un’unica certezza: il finale di questa fase della stagione è ricco di sorprese e colpi di scena.
AGI - Cinque città, cinque tifoserie, un solo verdetto definitivo. Il mezzogiorno di fuoco della Serie A, tutto dedicato alla volata in Champions League, si è concluso con diversi colpi di scena e alcune sorprese. Pisa-Napoli. A Pisa, i tifosi del Napoli hanno tirato un grande sospiro di sollievo dopo un viaggio di oltre 500 chilometri per sostenere la squadra nel suo ultimo vero sforzo stagionale. Gli azzurri hanno vinto agevolmente in una trasferta solo apparentemente scontata, grazie ai gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund, staccando cosi' il biglietto definitivo per la prossima Champions League. La chiusura di campionato con l'Udinese, la prossima settimana, sarà solo una passerella per omaggiare i giocatori e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Agi.it
JUTTA LEERDAM leggendaria, oro e record olimpico |
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