Il Como ha battuto la Cremonese 4-1, assicurandosi la qualificazione alla Champions League per la prima volta nella sua storia. La vittoria è stata favorita dalla sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari.

CREMONA (ITALPRESS) – Il Como vince 4-1 contro la Cremonese e, grazie alla sconfitta del Milan in casa contro il Cagliari, conquista per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla Champions League. Nulla da fare per la Cremonese, che retrocede in Serie B. E' stata una partita piena di emozioni: Fabregas ha schierato il classico 4-2-3-1 con Douvikas unica punta, Nico Paz invece è rimasto in panchina a causa del problema al ginocchio accusato in settimana. I padroni di casa hanno risposto con un 3-5-2, con Vardy e Bonazzoli a comporre la coppia d'attacco. Giampaolo, dopo un quarto d'ora, è stato costretto al cambio per via di un problema muscolare di Maleh. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Como piega 4-1 la Cremonese e vola in Champions

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