Luis Enrique sbotta in conferenza | Ancora! E se ne va il Paris FC è il nervo scoperto

Durante la conferenza stampa post partita, l'allenatore del PSG ha interrotto bruscamente la sessione dopo aver ricevuto una domanda sulla rivalità tra il suo club e il Paris FC. Luis Enrique ha esclamato “Ancora!” prima di lasciare la sala, lasciando intuire il nervosismo nei confronti dell’argomento. La discussione riguardava i rapporti tra le due squadre di Parigi e l’attuale tensione che le coinvolge. La conferenza si è conclusa immediatamente dopo l’uscita del tecnico.

La conferenza post partita di Luis Enrique è finita bruscamente, dopo una domanda non gradita dal tecnico del PSG sulla rivalità con l'altra squadra di Parigi, il Paris FC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LUIS ENRIQUE, conférence de presse complète après CHELSEA 0-3 PSG | LIGUE DES CHAMPIONS

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