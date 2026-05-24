Un mese dopo il lancio, Anthropic ha mantenuto la sua decisione di limitare l'accesso al suo modello di intelligenza artificiale, scegliendo di non rilasciarlo su larga scala. La società ha adottato questa misura per motivi di sicurezza, evitando che il modello venga utilizzato in modo esteso o potenzialmente dannoso. Al momento, non sono stati annunciati piani per un rilascio più ampio o aggiornamenti sulla disponibilità del sistema.

Anthropic, come molti ricorderanno, ha preso una decisione strettamente legata alla sicurezza: impedire che il proprio modello di IA venisse rilasciato su larga scala. La potenza di Claude Mythos, infatti, si è rivelata così elevata da impedirle la diffusione al pubblico. Alcune aziende e organizzazioni specifiche hanno avuto modo di poterlo utilizzare. A un mese dal suo lancio, la compagnia tira le somme degli esiti emersi dal Project Glasswing. Sembra che l’aspetto più rilevante riguardi proprio il ciclo tradizionale delle patch. Perché Mythos potrebbe cambiare il ciclo delle patch?. In che modo, quindi, Claude Mythos sta cambiando (e potrebbe ulteriormente cambiare) l’ormai noto ciclo delle patch? Per comprendere meglio quanto emerso, è importante sottolineare che durante la fase di sviluppo trovare un bug è difficile e richiede tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claude Mythos, come sta andando l’IA di Antropic a un mese dal lancio?

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Anthropics New Claude Mythos Is the Most Powerful AI Yet

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Temi più discussi: Claude Mythos sta mettendo in crisi il ciclo tradizionale delle patch; AI dual-use e privatizzazione della sicurezza digitale: il caso Glasswing; Claude Mythos, l'AI di Anthropic è davvero un pericolo per la cybersicurezza? L'accesso negato a Cina e Ue, i dubbi degli esperti; Dopo i governi, ora anche le banche hanno (giustamente) paura di Claude Mythos.

AGGIORNAMENTO: Il progetto Glasswing di Anthropic ha scoperto oltre 10.000 vulnerabilità software critiche usando il suo modello AI di anteprima di Mythos Claude. #Cybersecurity #IntelligenzaArtificiale #Vulnerabilità x.com

Mythos è in preparazione per un rilascio su Claude Code e Claude Security. reddit

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