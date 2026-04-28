È stato reso disponibile online il videoclip di “Runway”, brano interpretato da Lady Gaga e Doechii. La canzone fa parte della colonna sonora del film “Il Diavolo veste Prada 2”. Il video mostra le due artiste mentre eseguono il brano in ambientazioni che richiamano il mondo della moda e del cinema. La pubblicazione è avvenuta sui canali ufficiali delle artiste.

Lady Gaga e Doechii pubblicano il videoclip di “Runway”, brano tratto dalla colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2. Il film debutta il 29 aprile 2026. MILANO – È uscito oggi il videoclip ufficiale di “Runway”, il nuovo singolo di Lady Gaga e Doechii che anticipa la colonna sonora del film più atteso della stagione: Il Diavolo veste Prada 2, in arrivo domani nelle sale italiane. Il brano segna la prima collaborazione tra le due artiste, entrambe vincitrici di Grammy e unite da una reciproca stima professionale. Il video, diretto da Parris Goebel, immerge Gaga e Doechii in un set surreale dominato da luci stroboscopiche e atmosfere da passerella futuristica.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lady Gaga e Doechii, online il videoclip di “Runway”

Lady Gaga & Doechii – Runway (Lyrics)

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