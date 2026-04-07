Lunedì 6 aprile, la 20th Century Studios ha annunciato ufficialmente che Lady Gaga e Doechii hanno collaborato per il brano “Runway”, che farà parte della colonna sonora di “Il diavolo veste Prada 2”. La notizia era circolata in precedenza, ma solo con questa comunicazione è stata confermata la collaborazione tra le due artiste. La canzone si aggiunge alla soundtrack del film, ancora senza data di uscita.

Lunedì 6 aprile, la 20th Century Studios ha confermato le precedenti indiscrezioni sulla collaborazione tra Lady Gaga e Doechii per una nuova canzone destinata a Il diavolo veste Prada 2. L’annuncio del brano, intitolato Runway, è stato dato contestualmente all’uscita dell’ultimo trailer del film. Sebbene non sia ancora chiaro se il pezzo sarà disponibile in streaming prima dell’uscita nelle sale, il lungometraggio arriverà al cinema il 29 aprile. Il nome del singolo deriva dall’immaginaria rivista di moda al centro della pellicola. L’attesissimo sequel del cult movie del 2006 vedrà Andy Sachs ( Anne Hathaway ) riunirsi con la sua ex capa e direttrice di Runway, Miranda Priestly ( Meryl Streep ) per salvare la testata, travolta da uno scandalo e dal declino del giornalismo cartaceo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga e Doechii hanno unito le forze per il brano “Runway”, parte della colonna sonora de “Il diavolo veste Prada 2”

Il diavolo veste Prada 2: il trailer finale con il brano "Runway" di Lady GagaÈ tutto pronto per il grande ritorno al cinema di Miranda Priestley e Andy Sachs.

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