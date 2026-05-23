Il campionato mondiale di Formula 1 2026 è iniziato con la gara in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La stagione comprende 24 Gran Premi, lo stesso numero delle due precedenti edizioni. Nella classifica piloti, un pilota ha perso due punti a favore di un avversario, mentre un altro si avvicina a un concorrente diretto. La graduatoria si aggiorna dopo ogni gara, con variazioni di punti tra i primi classificati.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli perde 2 punti da Russell, Norris avvicina Leclerc

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