Nella classifica settimanale degli album stilata da Fimi e Niq, Shiva conquista immediatamente il primo posto con il suo nuovo lavoro intitolato “Vangelo”. La top ten si arricchisce di tre nuovi ingressi: Serena Brancale, Ditonellapiaga e, appunto, Shiva. La classifica continua a essere aggiornata con le ultime uscite discografiche, riflettendo i cambiamenti nel gradimento del pubblico.

Cambia ancora una volta la vetta della Classifica Album stilata da Fimi e Niq, con la top ten che questa settimana accoglie tre new entry: Serena Brancale, Ditonellapiaga e Shiva. In discesa dalla #9 alla #10, La Bellavita di Artie 5ive: pubblicato nel marzo 2025, ha raggiunto il primo posto della Top 100 Album nella settimana della sua release (la numero #14) ed è stato certificato doppio disco di platino. La prima new entry è Sacro di Serena Brancale che raggiunge la #9. Il quarto lavoro in studio della cantautrice pugliese è un album che parla di radici e spiritualità, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, Shiva entra direttamente al primo posto con “Vangelo”

SSJREDA REAGISCE AL NUOVO ALBUM DI SHIVA | SsjReda Reaction w/ Bracco

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