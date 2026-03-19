Mercato Inter Calhanoglu vola al Galatasaray? Il suo sostituto può arrivare proprio dalla Turchia | ecco tutti i dettagli

Nel mercato dell'Inter, Calhanoglu sembra essere sempre più vicino a lasciare il club, con voci che lo collegano al Galatasaray. La possibile partenza del centrocampista turco ha portato a considerare un suo sostituto che potrebbe arrivare dalla Turchia. La situazione si sta evolvendo e ancora non ci sono conferme ufficiali sui dettagli di questa eventuale operazione.

Inter News 24 Mercato Inter, Calhanoglu appare sempre più lontano dai nerazzurri e dalla Turchia potrebbe arrivare il suo sostituto. Orkun Kökçü è l’uomo del momento in casa Be?ikta?. Con prestazioni di altissimo livello, il centrocampista turco sta trascinando la squadra nelle ultime settimane, attirando inevitabilmente l’attenzione dei grandi club europei. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione importante: dopo i 30 milioni di euro messi sul piatto in passato dallo Zenit, anche l’ Inter avrebbe iniziato a seguirlo da vicino. Il club nerazzurro, guidato da Cristian Chivu, sarebbe infatti alla ricerca di un profilo in grado di raccogliere l’eredità di Hakan Çalhano?lu e avrebbe individuato proprio in Kökçü il candidato ideale per la mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com

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