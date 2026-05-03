Nella giornata del 3 maggio 2026, la polizia ha effettuato un blitz in un appartamento di Milano, arrestando un uomo di 53 anni. L’uomo, residente nella zona, è stato fermato per aver detenuto sostanze stupefacenti con l’intenzione di spacciare. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di droga. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’attività di controllo mirata alla prevenzione dello spaccio di sostanze illegali.

Milano, 3 maggio 2026 – Arrestato dalla polizia un italiano di 53 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’abitazione nel mirino. La vicenda risale a giovedì scorso. Verso le 14, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, nell'ambito di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un uomo entrare in uno stabile in via Emilio Cecchi, dove si trova un' abitazione che era stata individuata come possibile “centrale” di spaccio di droga Il collega di lavoro. Dopo circa 20 minuti di appostamento, una volta che la porta dell'appartamento è stata aperta dall'inquilino per uscire, i poliziotti hanno proceduto al controllo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccia droga in casa anche al collega di lavoro, blitz in un appartamento: arrestato pusher 53enne

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