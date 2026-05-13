Civitanovese il futuro Si può restare in Eccellenza

Continuano a circolare voci sul possibile mantenimento della categoria per la squadra di Civitanova. La società sta valutando le opzioni disponibili, mentre i tifosi attendono notizie ufficiali. Al momento, non sono stati annunci ufficiali riguardo a eventuali decisioni o sviluppi relativi alla prossima stagione. La situazione resta in attesa di aggiornamenti da parte delle autorità sportive coinvolte.

Non si placano i rumors attorno a un possibile mantenimento della categoria in casa Civitanovese. Le voci che circolano da alcuni giorni parlano infatti di una possibile collaborazione tra la società rossoblù e quella del Montegranaro ma al momento, è bene specificarlo, non vi sono comunicazioni ufficiali da parte dei due club. Dunque, solo nei prossimi giorni si potranno avere maggiori delucidazioni in tal senso. Interrogato sul punto, il patron Francesco Borelli nella conferenza stampa di domenica mattina ha dichiarato: "se ci vengono a cercare noi non mettiamo limiti a nessun tipo discorso. È possibile affrontare un discorso del genere, ma credo che sia comunque molto complicato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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