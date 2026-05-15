Legalità ambiente e cittadinanza attiva | il De Amicis Green trasforma la Valle dei Templi in un’aula a cielo aperto

Una scuola ha deciso di portare gli studenti all’aperto, utilizzando la Valle dei Templi come spazio di apprendimento. Questa iniziativa mira a collegare l’ambiente, la legalità e la cittadinanza attiva, trasformando il paesaggio in un’aula a cielo aperto. Gli studenti partecipano a percorsi educativi che coinvolgono il territorio, combinando nozioni di storia, rispetto ambientale e responsabilità civica. L’obiettivo è creare un’esperienza diretta che renda più concreta la comprensione di questi temi.

C’è una scuola che sceglie di uscire dalle mura dell’aula per trasformare il territorio in esperienza educativa viva, concreta, capace di intrecciare memoria, coscienza civile e sostenibilità. È quanto accaduto con il progetto “De Amicis Green”, promosso dall’Istituto “E. De Amicis” di Busto Arsizio, che ha condotto studenti e docenti in un intenso percorso formativo nella Valle dei Templi di Agrigento, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale italiano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West

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