Legalità e cittadinanza attiva | gli studenti della Foscolo-Gabelli incontrano ' I Ragazzi di Via D’Amelio'

Questa mattina, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli di Foggia hanno incontrato i rappresentanti de 'I Ragazzi di Via D’Amelio' in un evento dedicato alla legalità, alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva. L’iniziativa ha visto la partecipazione di giovani che hanno condiviso le proprie esperienze e riflessioni su questi temi, coinvolgendo gli studenti in un momento di confronto diretto.

All’Istituto Comprensivo Foscolo Gabelli di Foggia una mattinata di confronto con l’associazione giovanile antimafia e con l’assessore comunale alla Legalità Giulio De Santis Questa mattina l’Istituto Comprensivo Foscolo Gabelli di Foggia ha ospitato un importante momento di riflessione e confronto dedicato ai temi della legalità, della responsabilità civile e della cittadinanza attiva. L’associazione I Ragazzi di Via D’Amelio è composta da studentesse e studenti universitari impegnati nella promozione di iniziative culturali e formative contro le mafie. Il gruppo prende il nome da Paolo Borsellino, il magistrato assassinato nel 1992 insieme alla sua scorta nella strage di via D’Amelio, simbolo della lotta alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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