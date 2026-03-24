Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine di questa stagione, dopo aver trascorso 11 anni nel club. La notizia è stata diffusa da un sito inglese, che ha pubblicato un articolo riguardante questa decisione. Fino a questo momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi della scelta o sui piani futuri dell’attaccante.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione. La decisione è stata confermata sia dal Liverpool sul proprio sito web che da Salah in un post sui social media, con il primo che ha affermato che “Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile per fornire trasparenza sul suo futuro grazie al suo rispetto e alla sua gratitudine per loro”. Il re egiziano lascia il Merseyside come capocannoniere di tutti i tempi tra tutti i giocatori stranieri nella storia della Premier League L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Perché Mohamed Salah lascia il Liverpool?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione dopo 11 anni al club

Articoli correlati

Leggi anche: Mo Salah lascerà il Liverpool a fine stagione

Salah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presaSalah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presa Cagliari, infortunio...

Altri aggiornamenti su Mohamed Salah

Temi più discussi: Il Barça dilaga, il Liverpool rimonta, il Bayern non lascia scampo all'Atalanta: così si disegnano i quarti di finale; Liverpool porta 2-0 à Galatasaray cù gol di Szoboszlai è Ekitike in u minutu 51.; Salah non giocherà contro il Brighton: il Liverpool si prepara a una sfida difficile.

Un'eredità difficile da raccogliere: Salah lascia il Liverpool dopo 9 anni di gol e trofeiLa notizia dell’addio di Mohamed Salah al Liverpool segna la fine di un'era. Arrivato nell’estate 2017 dalla Roma, dove già aveva. tuttomercatoweb.com

Salah lascia il Liverpool a fine stagione: Questo club sarà sempre casa mia. Sirene di mercato dall’ArabiaMohamed Salah annuncia il suo addio al Liverpool a fine stagione: Purtroppo è arrivato il giorno. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio, è una passione, è una storia, è uno spirito che non ri ... fanpage.it

Il #Liverpool e Mohamed #Salah annunciano la separazione al termine della stagione. Nonostante il rinnovo fino al 30 giugno 2027 firmato l'anno scorso, l'attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds per lasciare il club a giugno 2026 È stato proprio l'egi x.com

Da mesi a questa parte, alla luce della stagione deludente di Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai è il vero Leader tecnico ed umorale del Liverpool. Ciò a cui stiamo assistendo nel corso di questa stagione è quanto di più vicino ci sia alla reincarnazione del - facebook.com facebook