Federico Cinà, classe 2007, ha vinto la sua prima partita in un torneo del Grande Slam, battendo Opelka al Roland Garros. La vittoria segna il suo esordio in un Major, portandolo a ottenere il primo successo in un torneo di questa portata. La gara si è conclusa con Cinà che ha superato Opelka, consolidando la sua presenza nel torneo e segnando un traguardo importante nella sua carriera tennistica.

Federico Cinà conquista la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam, e lo fa in grande stile al Roland Garros. Cinque set, corti nella “geografia” degli stessi, ma sempre cinque, gli sono necessari per battere Reilly Opelka, l’americano che tutto può fare dai suoi 2 metri e 11 centimetri di altezza. Dopo tre ore e 21 minuti il 3-6 6-4 6-2 6-7(8) 6-4 finale consegna al palermitano un secondo turno potenzialmente tutto da vivere, contro Stan Wawrinka, lo svizzero che è all’anno d’addio e che qui vinse il torneo nel 2015, oppure l’olandese Jesper de Jong. La sfida comincia per certi versi nelle attese, vale a dire con i due che tengono facilmente i loro turni di battuta (in particolare Opelka, che ha un “leggerissimo” aiuto dato dall’altezza). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cin Cin Cinà! Il classe 2007 vince la maratona con Opelka e si regala la prima vittoria al Roland Garros!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Trucco Coreano Per Pulire Gli Iniettori Senza Smontarli (I Meccanici Lo Odiano)

Notizie e thread social correlati

LIVE Cinà-Opelka 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-40 e si regala la prima vittoria Slam!In una partita di Roland Garros, il tennista italiano ha vinto il quinto set contro un avversario statunitense dopo aver recuperato da uno svantaggio...

LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il classe 2007 a caccia del primo successo in uno SlamIl tennista classe 2007 ha vinto il primo set contro Opelka durante la partita di Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Trump lascia Pechino, il disgelo incompiuto. Xi negli Stati Uniti in autunno, Putin in Cina il 20 maggio; Cina potenza sistemica: interlocutore globale, non più solo antagonista; Trump compiace la Cina: No a Taiwan indipendente, non voglio inviare soldati; Cina, il secondo e più forte shock industriale.

#Cinà scopre Opelka, #Bellucci il pubblico contro x.com

Cin Cin Cinà! Il classe 2007 vince la maratona con Opelka e si regala la prima vittoria al Roland Garros!Federico Cinà conquista la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam, e lo fa in grande stile al Roland Garros. Cinque set, corti nella geografia ... oasport.it

George Wendt, Norm in Cin Cin, morto a 76 anni: il ricordo delle co-star della serieL'attore americano, conosciuto principalmente per il ruolo nella serie tv anni '80, è scomparso a Los Angeles all'età di 76 anni. George Wendt, candidato consecutivamente a sei Emmy Award per la sua ... movieplayer.it