Cimitero di Terni | sopralluogo per gestire rifiuti e degrado

Nella giornata di oggi è stato effettuato un sopralluogo nel cimitero di Terni per valutare la situazione dei rifiuti e del degrado. Sono state analizzate le pratiche di gestione dei rifiuti e le condizioni generali del sito. Si è anche discusso dell’impatto dei controlli sui riti illegali praticati nel camposanto. Inoltre, si è approfondito il tema della gestione in house, che ha portato alla perdita di alcuni posti di lavoro.

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? Domande chiave Come influiscono i nuovi controlli sui riti illegali nel camposanto?. Perché la gestione in house ha causato la perdita di posti lavoro?. Cosa ha scoperto la videosorveglianza collegata alla Questura tra le tombe?. Come verranno sanzionati i cittadini responsabili dell'abbandono dei rifiuti?.? In Breve Nuove isole ecologiche garantiscono un risparmio annuo di 27 mila euro per Terni reti.. Emanuela Fratini conferma la riqualificazione e riassegnazione di 200 tombe precedentemente retrocesse.. Acquistate 76 scale su binari per coprire parte dei 265 pezzi necessari.. Telecamere collegate alla Questura monitorano occupazioni abusive e riti satanici nel camposanto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cimitero di Terni: sopralluogo per gestire rifiuti e degrado ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terni, rifiuti nel cimitero: la protesta per il degrado delle tombe Terni, degrado vicino a San Valentino: denuncia per rifiuti e sicurezza? Punti chiave Come può un solo cestino vuoto causare tale degrado? Quali misure di videosorveglianza propone l'associazione per il parcheggio?... Terni. Riesumazioni abusive: il giallo dei ritrovamentiTERNI Nel corso degli anni ci sono state estumulazioni abusive. Sparsi all'interno dei cimiteri sono stati trovati dei materiali, ma risalire alle tombe è difficile. Lo ... ilmessaggero.it Nuovo Cimitero Urbano di Todi, ultimati i lavori per 800 mila euroGli interventi hanno visto il risanamento di 4 blocchi di loculi e della chiesa con opere di consolidamento, ripristini di elementi di cemento armato e di acciaio, rifacimento delle coperture e tinteg ... iltamtam.it