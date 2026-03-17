furto al cimitero sopralluogo dei carabinieri

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo dopo che è stato scoperto un furto al cimitero di Massa Marittima, dove sono state danneggiate alcune tombe. La notizia ha suscitato sdegno e rabbia tra i cittadini, soprattutto per il furto avvenuto sulla tomba di una signora appassionata della storica rievocazione e molto legata al Terziere bianco-nero di Cittavecchia.

MASSA MARITTIMA Sdegno e rabbia nella città del Balestro alla notizia del gesto vandalico con furto, sulla tomba di Katia Gentili una signora appassionata della storica rievocazione e fedelissima del Terziere bianco-nero di Cittavvecchia. E proprio da quel Terziere, a firma del Priore Walter Bertella, è arrivato un messaggio accorato in ricordo di Katia e sulla storia di quella freccia d’oro rubata dalla sua tomba. "Mi rimane estremamente difficile commentare ciò che è successo - dice Bertella - è stata profanata la teca della tomba della nostra amata amica e socia Katia. Gli è stata rubata la freccia d’oro, a lei donata, da Paolo Schillaci. Un gesto che ci deve far riflettere e che non ha una risposta, Cittavecchia è vicina alla famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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