La procura di Pavia ha incaricato una nuova consulenza per esaminare i tempi di decesso di Chiara Poggi, stimati tra 15 e 20 minuti. L’obiettivo è verificare dettagli che siano utili a chiarire eventuali nuove prospettive nell'inchiesta. La ricerca si concentra su tutti gli aspetti già analizzati in precedenza, con l’intento di approfondire possibili elementi ancora da considerare. Le indagini proseguono con questa analisi supplementare, senza che siano stati ancora annunciati sviluppi ufficiali.

La procura di Pavia, nelle sue indagini, ha voluto approfondire tutti gli aspetti che erano già stati analizzati nelle indagini precedenti per capire se potessero esserci possibilità per nuove verità. Qualche margine, evidentemente, c’era, perché i consulenti del dottor Fabio Napoleone hanno individuato nuovi elementi di interesse. A dare spunti importanti c’è soprattutto la consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo, antropologa forense riconosciuta a livello internazionale, che ha riscritto in parte la cinematica dell’omicidio. La dottoressa ha individuato 12 colpi sul corpo della vittima, tutti sferrati quando era ancora viva e nei primi momenti, ha sottolineato, era molto probabilmente “nelle piene capacità di reagire” e avrebbe provato una “difesa passiva”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chiara Poggi morta in 15-20 minuti: cosa dice la nuova consulenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Chiara Poggi uccisa di notte La svolta sullorario della morte che cambia gli alibi

Notizie e thread social correlati

“Chiara Poggi è morta tra i 15 e i 20 minuti dopo l’inizio dell’aggressione”: la consulenza di Cristina CattaneoSecondo una consulenza affidata alla procura, Chiara Poggi è deceduta tra i 15 e i 20 minuti dall'inizio dell'aggressione.

“Tra i 15 e i 20 minuti lei…”. Chiara Poggi, questo non era ancora venuto fuori. AgghiaccianteUn nuovo dettaglio emergente sui tempi dell’omicidio di Chiara Poggi indica che l’evento si sarebbe verificato tra i 15 e i 20 minuti.

Temi più discussi: Garlasco: i consulenti Poggi smontano la tesi del trascinamento; Garlasco, Pasquale Bacco a Ignoto X: Chiara Poggi morta tra le 11 e le 11.30; Best of Appunti - Dossier Garlasco - Appunti; L’arma del delitto di Chiara Poggi resta un mistero, Ris: Forse più di una, nascoste in asciugamano o zaino.

No, signor Sottile, non sono d'accordo. Quello che è importante è capire perché è morta Chiara Poggi e chi fino a oggi ha avuto interesse a confondere le acque. x.com

Chiara Poggi morta in 15-20 minuti: cosa dice la nuova consulenzaTutti i colpi sulla vittima sono stati sferrati quando lei era ancora in vita e si sarebbe potuta anche difendere ... ilgiornale.it

L’amico di Marco Poggi che si è fatto prete: cosa ha detto agli inquirenti sul giorno in cui morì ChiaraAlessandro Biasibetti, amico di Marco Poggi diventato sacerdote, ha deposto in Procura a Pavia sul caso Garlasco. Era in montagna con la famiglia Poggi quando seppero della morte di Chiara. blogsicilia.it