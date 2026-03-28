Uno dei giudici storici di X Factor ha annunciato la sua uscita dal programma, che sta aprendo i casting per trovare un nuovo giudice. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il team di produzione sta cercando già un sostituto. La partenza di questo giudice rappresenta un cambiamento significativo nel cast del talent show, che si prepara a una nuova stagione con un volto diverso.

Casting aperti per X Factor, pronto a cambiare volto: un giudice storico lascia il programma e si cerca già il sostituto. Ecco chi dirà addio al talent! Leggi anche: Ricordate Ludovico Tersigni, l’attore che ha anche condotto X Factor? Ecco che fine ha fatto I preparativi per la nuova edizione di X Factor sono già entrati nel vivo, con casting avviati e una macchina organizzativa pronta a rimettersi in moto. Tuttavia, dietro le quinte del talent musicale emergono già le prime novità che potrebbero cambiare gli equilibri del programma. Come spesso accade in queste fasi, tra conferme e possibili addii, l’attenzione si concentra soprattutto sulla composizione della giuria. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Batosta per X Factor, uno dei giudizi più amati dice addio al programma: ecco chi è e chi lo sostituisce

Articoli correlati

Era uno dei volti più amati di Amici, oggi non ha più una casa dove vivere né un lavoro: ecco chi èDalla popolarità televisiva a un appello disperato sui social: l’ex volto di Amici racconta un momento drammatico fatto di solitudine, precarietà e...

Sanremo, Morgan non salirà più sul palco nella serata delle cover con Chiello: ecco perché e chi lo sostituisce«La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà...

Che cosa avrà mai fatto Lauro fino alle 7 di mattina Solo risposte sbagliate nei commenti #XF2025

Una raccolta di contenuti su Batosta per X Factor uno dei giudizi...

Eliminato X Factor 12 del 22 novembre: batosta per Fedez, fuori RenzaIeri sera, giovedì 22 novembre, in prime time su SkyUno è andata in onda la quinta puntata del live-show di X Factor 12, condotto da Alessandro Cattelan. Il talent-show, che si sta avviando verso le ... it.blastingnews.com

X Factor, svelato il cast della nuova stagione: c'è un addio dolorosoX Factor si prepara per la nuova edizione con una novità in giuria. Achille Lauro sarebbe infatti deciso a lasciare la sedia di giudice. msn.com