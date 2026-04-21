Un giovane talento del Leganes sta attirando l’attenzione di due grandi club europei, Liverpool e PSG, che hanno presentato offerte per il suo trasferimento. La cifra richiesta si aggira intorno ai 100 milioni di euro. La trattativa coinvolge un giocatore che ha recentemente vissuto momenti di delusione prima di emergere come protagonista nel suo team.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un anno fa, Yan Diomande si trovava a un bivio cruciale per la sua carriera, non riuscendo a garantire la permanenza del Leganes nella massima serie spagnola. Quella esperienza, che avrebbe potuto segnare la fine dei suoi sogni pallonari, si è trasformata in un trampolino di lancio per il giovane calciatore, catapultandolo nel panorama calcistico internazionale. Oggi, Diomande è considerato un talento da 100 milioni di euro, accostato a nomi altisonanti come quello di Mohamed Salah, attuale stella del Liverpool. La sua ascesa non è stata solo rapida, ma anche straordinaria.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Diomande, talento di Leganes, è ora nel mirino di Liverpool e PSG per 100 milioni.

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