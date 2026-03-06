Il Liverpool ha individuato Diomande come possibile sostituto di Salah, in vista della prossima sessione di mercato. Recentemente, vari giornalisti hanno confermato che Mohamed Salah potrebbe lasciare il club dopo nove anni di permanenza. La notizia ha fatto il giro del web, alimentando le speculazioni sul futuro del calciatore e sulle mosse della squadra per il mercato.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Numerosi giornalisti di diversi media credono che questa estate sarà quella in cui Mohamed Salah lascerà finalmente il Liverpool, dopo nove anni. Giustamente considerato una leggenda del club del Merseyside, il calo di forma dell’egiziano in questa stagione è stato enorme e, con il suo 34esimo compleanno in arrivo a giugno, non c’è quasi nessuna speranza che possa mai tornare vicino al suo meglio. Diversi nomi sono stati menzionati come potenziali candidati per sostituire Salah sul lato destro dell’attacco del Liverpool, e l’ultima affermazione, proveniente da giocatori del calibro di Teamtalk e Florian Plettenberg, è che i Reds hanno rinunciato a prendere di mira Michael Olise del Bayern Monaco e si sono spostati sulla stella in ascesa dell’RB Lipsia, Yan Diomande. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool ha fissato Diomande come obiettivo principale per sostituire Salah

