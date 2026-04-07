Nella giornata conclusiva del torneo WTA di Linz, si sono qualificati ai prossimi turni Vekic ed Eala, mentre Tagger ha eliminato Badosa. La giornata ha visto anche un successo di Francesca Schiavone, che ha potuto sorridere dopo la vittoria. La competizione si è svolta sulla terra rossa indoor in Austria, segnando così l'inizio della stagione sulla superficie in condizioni particolari legate al coperto.

Calato il sipario sulla giornata di incontri del torneo WTA di Linz. Sulla terra rossa indoor austriaca, la stagione del mattone tritato al femminile è cominciata, seppur in condizioni particolare legate al fattore “coperto”. In questo contesto sono arrivati risultati interessanti. Le conferme sono state quelle di Donna Vekic, Sonra Cirstea e di Alexandra Eala. La croata (n.104 del ranking) sta cercando di risalire la china in classifica e il suo tennis di maggior qualità ha avuto un peso rispetto alla statunitense Katie Volynets (n.88 WTA). La balcanica si è imposta per 6-3 3-6 6-4 e negli ottavi di finale ci sarà la vincente dell’incontro tra l’ucraina Kalinina e l’ungherese Udvardy. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Linz 2026, avanzano Vekic ed Eala. Tagger elimina Badosa e Francesca Schiavone può sorridere

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