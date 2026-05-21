Massimiliano D’Epiro è noto per essere il compagno dell’attrice Violante Placido. Non sono disponibili dettagli ufficiali sulla sua professione o sulla sua vita privata, e le fonti pubbliche si concentrano principalmente sulla relazione con l’attrice. Violante Placido, nata nel 1976 a Roma, è figlia di Michele Placido e Simonetta Stefanelli, entrambi attori italiani. La sua carriera si è sviluppata nel mondo del cinema e della televisione, mentre D’Epiro non ha avuto una presenza pubblica significativa nel settore dello spettacolo.

Violante Placido nasce il primo maggio 1976 a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro. È figlia d’arte, i suoi genitori sono gli attori Michele Placido e Simonetta Stefanelli. I suoi fratelli, Michelangelo e Brenno Placido, seguono la stessa carriera; esattamente come i nonni Gerardo Amato e Donato Placido. Per un periodo di tempo si è trasferita a Los Angeles e ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo nelle scuole statunitensi; tutto ciò l’ha molto provata, per questo insegna a suo figlio a essere sempre rispettoso con il prossimo. Al Corriere della sera Placido ha detto: “Cerco innanzitutto di essere io per prima rispettosa nei suoi confronti del figlio Vasco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Massimiliano D’Epiro, chi è il compagno di Violante Placido e cosa fa nella vita

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