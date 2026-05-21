Massimiliano D’Epiro chi è il compagno di Violante Placido e cosa fa nella vita

Da metropolitanmagazine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano D’Epiro è noto per essere il compagno dell’attrice Violante Placido. Non sono disponibili dettagli ufficiali sulla sua professione o sulla sua vita privata, e le fonti pubbliche si concentrano principalmente sulla relazione con l’attrice. Violante Placido, nata nel 1976 a Roma, è figlia di Michele Placido e Simonetta Stefanelli, entrambi attori italiani. La sua carriera si è sviluppata nel mondo del cinema e della televisione, mentre D’Epiro non ha avuto una presenza pubblica significativa nel settore dello spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Violante Placido nasce il primo maggio 1976 a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro. È figlia d’arte, i suoi genitori sono gli attori  Michele Placido  e Simonetta Stefanelli. I suoi fratelli, Michelangelo e Brenno Placido, seguono la stessa carriera; esattamente come i nonni Gerardo Amato e Donato Placido. Per un periodo di tempo si è trasferita a Los Angeles e ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo nelle scuole statunitensi; tutto ciò l’ha molto provata, per questo insegna a suo figlio a essere sempre rispettoso con il prossimo. Al  Corriere della sera  Placido ha detto: “Cerco innanzitutto di essere io per prima rispettosa nei suoi confronti del figlio Vasco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

massimiliano d8217epiro chi 232 il compagno di violante placido e cosa fa nella vita
© Metropolitanmagazine.it - Massimiliano D’Epiro, chi è il compagno di Violante Placido e cosa fa nella vita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Chi è Shalana Santana, la moglie di Massimiliano Gallo e cosa fa nella vita?Shalana Santana ha iniziato la carriera di modella a vent’anni in Brasile per poi trasferirsi a Milano nel 2006 e dopo cinque anni trasferirsi a...

Chi è Shalana Santana, la seconda moglie di Massimiliano Gallo e cosa fa nella vita?halana Santana, l’attuale e seconda moglie di Massimiliano Gallo, è una modella e un’attrice brasiliana nota per aver partecipato ad alcune serie tv,...

violante placido massimiliano d epiro chiMassimiliano D’Epiro, chi è il compagno di Violante Placido | Regista al suo fianco dal 2011Massimiliano D’Epiro, chi è il compagno di Violante Placido: regista, i due stanno insieme dal 2011 e hanno avuto un figlio, il piccolo Vasco ... ilsussidiario.net

violante placido massimiliano d epiro chiMassimiliano D’Epiro, chi è il compagno di Violante Placido e cosa fa nella vitaViolante Placido nasce il primo maggio 1976 a Roma, sotto il segno zodiacale del ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web