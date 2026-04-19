Paolo Santambrogio, nato a Milano, è noto come il compagno della cantante Paola Iezzi. La sua professione si concentra nel settore della moda, dove lavora come fotografo, e nel campo della musica, essendo anche regista di videoclip. Durante un'intervista, ha affermato di aver scelto di non farsi pubblicità usando il nome della sua compagna, preferendo mantenere una certa riservatezza sulla loro relazione.

Paolo Santambrogio è l’attuale compagno della cantante Paola Iezzi. È originario di Milano e lavora come fotografo di moda e regista di videoclip. Il debutto professionale arriva nel 2007 con un servizio realizzato per Vanity Fair, che gli apre rapidamente le porte del fashion system. La sua estetica pulita e contemporanea conquista numerose riviste, tra cui Vogue Italia, Glamour, Cosmopolitan e Style. Nel corso degli anni lavora anche con grandi maison come Trussardi, Fendi, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, imponendosi come uno dei nomi più richiesti per campagne moda e editoriali. Santambrogio ha anche firmato servizi fotografici per attori e personaggi famosi, come Miriam Leone, Valeria Golino, Luca Argentero e la cantante inglese Rita Ora.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi e cosa fa nella vita: “È stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome”

Notizie correlate

Chi è il marito di Giulia Bevilacqua, Nicola Capodanno e cosa fa nella vita: “È stato il mio primo colpo di fulmine della vita”Giulia Bevilacqua è dal 2017 felicemente sposata con il marito Nicola Capodanno, di professione giornalista: il matrimonio è stato celebrato con rito...

Chi è il nuovo fidanzato di Paola Caruso, Fabio Talin e cosa fa nella vitaPaola Caruso, dopo un periodo difficile segnato da delusioni sentimentali e lutti familiari, sembra finalmente aver trovato serenità e stabilità...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Paola Iezzi: Stessa Direzione, nuovo singolo pop-nostalgico; Paola Iezzi, è uscito il videoclip del nuovo singolo Stessa Direzione; Paola Iezzi: la nuova vita, il rapporto con la sorella Chiara e l’amore; Paola Iezzi: Stessa direzione, il nuovo singolo scritto con Riccardo Zanotti.

Chi è Paolo Santambrogio, fidanzato di Paola Iezzi: tutto su di luiPaola Iezzi è tra gli ospiti di Verissimo domenica 19 aprile: si racconta a Silvia Toffanin in occasione del nuovo singolo Stessa direzione. badtaste.it

Chi è Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi e cosa fa nella vita: È stato attento a non farsi pubblicità con il mio nomePaolo Santambrogio è l’attuale compagno della cantante Paola Iezzi. È originario di Milano e lavora come fotografo ... msn.com