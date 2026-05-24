A Zurigo, uno chef di 47 anni ha iniziato la sua carriera da zero a 36 anni, trovando opportunità di crescita in termini di stipendio e ruolo. Ha spiegato di aver lasciato l’Italia perché la situazione lavorativa e le condizioni erano logoranti. La sua esperienza evidenzia come in Svizzera si possano ottenere avanzamenti professionali anche più avanti nell’età, rispetto a quanto accade nel suo paese d’origine.

Ripartire da zero. Simone Capodicasa ha 47 anni e una storia che racconta bene cosa significhi ricominciare. Quando nel 2015 lascia Milano per trasferirsi a Zurigo, non è un giovane alle prime armi, ma un professionista già affermato: in Italia è responsabile di cucina. Eppure, una volta arrivato in Svizzera, accetta di ricominciare dal gradino più basso. Una scelta che molti definirebbero un passo indietro, ma che nel suo caso si trasforma in una traiettoria di crescita. “Ho accettato semplicemente perché volevo cambiare vita. Non mi sono mai trovato completamente a mio agio in Italia, quindi ho colto l’occasione”, racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chef a Zurigo. “Sono ripartito da zero a 36 anni. Qui si cresce di stipendio e ruolo. Restare in Italia? Logorante”

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