Lavorano qui da anni ora devono vincere un concorso per restare | stato di agitazione in Econord

I lavoratori di una azienda locale, che da anni operano sul territorio, si trovano ora davanti a una nuova sfida: superare un concorso pubblico per mantenere il posto di lavoro. Dopo mesi di segnalazioni riguardanti aggressioni e condizioni di lavoro considerate difficili, il sindacato USB Bergamo ha annunciato ufficialmente lo stato di agitazione nei confronti dell’azienda.

Una nuova battaglia si profila all'orizzonte per i lavoratori Econord. Dopo mesi di denunce su aggressioni e condizioni di lavoro insostenibili, il sindacato USB Bergamo ha formalmente proclamato lo stato di agitazione nei confronti dell'azienda. Al centro della contestazione c'è il progetto di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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