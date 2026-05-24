Changan accelera in Italia e svela la Deepal S05 Ultra Hybrid

Notizia in breve

Changan ha presentato in Italia la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-SUV plug-in hybrid destinato al mercato europeo. Il veicolo è già disponibile per gli ordini attraverso la rete vendita del marchio nel Paese. La casa automobilistica rafforza così la sua presenza in Italia con questa novità, che si rivolge a clienti interessati a un SUV ibrido plug-in. La vettura è stata progettata specificamente per il mercato europeo.