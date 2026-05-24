Changan accelera in Italia e svela la Deepal S05 Ultra Hybrid
Changan ha presentato in Italia la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-SUV plug-in hybrid destinato al mercato europeo. Il veicolo è già disponibile per gli ordini attraverso la rete vendita del marchio nel Paese. La casa automobilistica rafforza così la sua presenza in Italia con questa novità, che si rivolge a clienti interessati a un SUV ibrido plug-in. La vettura è stata progettata specificamente per il mercato europeo.
(Adnkronos) – Changan rafforza la propria presenza sul mercato italiano presentando la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-SUV plug-in hybrid progettato per l’Europa e già ordinabile presso la rete vendita italiana del marchio. La nuova Changan Deepal S05 Ultra Hybrid è un SUV che abbina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 172 kW. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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