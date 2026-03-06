Lotus svela la tecnologia X Hybrid

Lotus ha presentato la tecnologia X Hybrid, una piattaforma ibrida ad alte prestazioni. La nuova soluzione è in grado di raggiungere una potenza di 952 CV e offre un’autonomia combinata superiore ai 1.000 km. Questa innovazione segna un passo importante per il marchio nel settore delle auto elettrificate. La casa automobilistica ha annunciato ufficialmente il debutto di questa tecnologia.

(Adnkronos) – Lotus inaugura una nuova fase della propria strategia di elettrificazione con il debutto della tecnologia X Hybrid, una piattaforma ibrida ad alte prestazioni capace di erogare fino a 952 CV e garantire un'autonomia combinata superiore ai 1.200 Km nel ciclo WLTP. Il sistema è alimentato di fatto da una batteria da 70 kWh e da un serbatoio carburante da 52 litri, combinazione che consente di raggiungere percorrenze complessive molto alte. Grazie alla batteria da 70 kWh, il sistema consente fino a 350 chilometri di percorrenza in modalità completamente elettrica, mentre la potenza complessiva del powertrain consente un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 3,3 secondi, valori tipici di una supercar.