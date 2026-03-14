La Changan Deepal S05 Awd Max è un SUV a trazione integrale dotato di due motori elettrici da 435 cavalli complessivi. Si distingue per una buona dinamica di guida e un comfort elevato, grazie a un assetto e a sospensioni di livello. Questi aspetti rendono il veicolo adatto a chi cerca prestazioni e benessere a bordo.

In questo periodo non mancano di certo nuovi marchi cinesi che approdano in Italia. È il caso anche di Changan, che debutta nel nostro mercato dopo aver collaborato alla realizzazione di alcuni modelli di altre case, come le Mazda 6e e CX-6e. Per l'arrivo in Italia, Changan ha pensato a due Suv dalla carrozzeria filante e dinamica, disegnati entrambi nel centro stile di Rivoli, in provincia di Torino: Deepal S05 da 4,60 metri e Deepal S07 da 4,75 m. Il primo modello ha forme quasi da crossover, con un'altezza ridotta a 1,60 m e un assetto piuttosto sportivo. Il frontale è privo di mascherina e ha fari sottili, le forme laterali sono levigate, al posteriore il lunotto presenta uno spoiler e i fari sono collegati da una striscia di Led. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Changan Deepal S05 Awd Max: pregi e difetti del Suv con due motori elettrici

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