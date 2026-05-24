centri estivi cresce il bonus del comune

Il Comune ha aumentato il bonus per i centri estivi, offrendo maggiori tutele alle famiglie. La misura prevede un potenziamento dell’offerta ricreativa e un accesso più semplice ai rimborsi, grazie all’innalzamento della soglia Isee. La modifica mira a favorire la partecipazione dei bambini alle attività estive, rendendo più agevoli le procedure di sostegno economico. La misura entrerà in vigore con le prossime iscrizioni ai centri estivi.

Più tutele per le famiglie, un’offerta ricreativa potenziata e un accesso agevolato ai rimborsi grazie all’innalzamento della soglia Isee. Con l’arrivo della bella stagione, il Comune di Greve in Chianti vara il piano dei centri estivi comunali e privati, mettendo a punto un pacchetto di interventi mirati a sostenere il welfare locale e il bilancio dei nuclei familiari. La principale novità dell’edizione 2026 riguarda l’ampliamento del " Bonus Estate ", la misura introdotta con successo lo scorso anno. Il tetto massimo del reddito Isee per accedere ai contributi è stato infatti innalzato da 35mila a 40mila euro. Una scelta che permetterà a una platea più vasta di cittadini di dimezzare i costi di iscrizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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