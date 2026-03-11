Aprono le iscrizioni ai centri estivi e alle case vacanza del comune
Il comune di Milano ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per i centri estivi e le case vacanza, offrendo opzioni tra mare e montagna. Le iscrizioni sono state avviate e rimarranno aperte per tutta la durata delle prossime settimane. Le strutture coinvolte prevedono programmi dedicati ai giovani e alle famiglie che desiderano trascorrere l’estate in diverse località.
In vista dell’estate aprono le iscrizioni ai centri estivi e ai soggiorni nelle case vacanza del comune di Milano, tra mare e montagna.Le case vacanza per i ragazziDalle ore 12 del 18 marzo, le famiglie potranno iscrivere bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni a “Estate vacanza”, la proposta di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
