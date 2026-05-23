I panificatori aderenti a Confcommercio hanno donato 2.500 euro ai centri antiviolenza sostenuti dall'Ulss 2. Il contributo deriva da una campagna di solidarietà avviata attraverso l’acquisto di pane. Il progetto prevede che una parte del ricavato delle vendite venga destinata a supportare i centri. L'iniziativa coinvolge i negozi di panificazione che hanno deciso di collaborare per finanziare servizi di assistenza alle vittime di violenza.

? Punti chiave Come può un semplice acquisto di pane finanziare i centri antiviolenza?. Chi ha ideato il progetto per trasformare la pagnotta in solidarietà?. Perché il personale delle panetterie è così coinvolto in questa causa?. Come funziona il protocollo Codice Rosa all'interno degli ospedali?.? In Breve Fondi destinati a cinque centri tra Castelfranco Veneto, Montebelluna, Treviso, Quinto e Vittorio Veneto.. Progetto nato nel 2021 tramite vendita di pagnotte con un euro devoluto per pezzo.. Partecipazione di Giancarlo Bizzarri, Tiziano Bosco, Claudia Vedelago e Mario Boccanegra alla consegna.. Iniziativa mira all'estensione nazionale e alla sensibilizzazione nelle scuole tramite il settore panificatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panificatori Confcommercio: 2.500 euro per i centri antiviolenza Ulss 2

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SHOPPING NATALIZIO, UNA MEDIA DI 300 EURO IN REGALI E PIU' RICERCA DI QUALITA' | 06/12/2025

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