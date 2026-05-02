Recentemente è stato annunciato un risarcimento di 5.000 euro destinato ai centri antiviolenza, proveniente dai fondi ottenuti tramite un procedimento con la sindaca. Verranno definite nuove modalità di gestione dei futuri risarcimenti legati agli insulti online. Inoltre, sono state comunicate le associazioni che riceveranno direttamente i fondi, senza specificare i nomi di enti o persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei futuri risarcamenti per gli insulti online?. Quali associazioni riceveranno concretamente i fondi ottenuti dalla sindaca?. Perché gli attacchi digitali colpiscono la sfera privata invece dell'operato politico?. Chi dovrà rispondere legalmente per le parole cariche di odio?.? In Breve Somma destinata ai centri Mascherona, Per Non Subire Violenza e Casa Pandora Margherita Ferro.. La sindaca denuncia attacchi personali e disparità di genere subiti sui canali digitali.. I futuri risarcimenti derivanti da altre querele sosterranno le associazioni di Genova.. L'obiettivo è trasformare l'odio online in risorse concrete per il territorio genovese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salis: 5.000 euro dal risarcimento per i centri antiviolenza

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