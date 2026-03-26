Al circuito di Misano si terrà dal 8 al 10 maggio la prima tappa del Kumho Fia Tcr World Tour, in concomitanza con l’Aci Misano Racing Weekend. Si tratta di una nuova competizione internazionale che si aggiunge al calendario 2026 del circuito, offrendo agli appassionati di motori un evento di rilievo durante il fine settimana.

Le parole del managing director del Misano World Circuit, Andrea Albani: "Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta la prova d’apertura del Kumho FIA TCR World Tour" Per la prima volta il “Marco Simoncelli” ospiterà una serie di vetture turismo mondiale. Il circuito è ben noto agli appassionati di vetture turismo, essendo una sede abituale del Tcr Italy e avendo ospitato la scorsa stagione una tappa del Tcr Europe. Tuttavia, l’appuntamento 2026 rappresenterà una pietra miliare, poiché il Kumho Fia Tcr World Tour farà il suo attesissimo debutto nel tracciato della Motor Valley. “Siamo lieti di aggiungere Misano alla lista di sedi iconiche che ospiteranno il Kumho Fia Tcr World Tour 2026 - ha spiegato il presidente del Wsc, Marcello Lotti -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Motori, grande novità al circuito di Misano: debutta il Kumho Fia Tcr World Tour

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