Dalle colazioni all’alba fino alle cene al tramonto | esperienze da sogno a 50 metri d’altezza sul lago

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Dinner in the Sky torna nel 2026 a Dervio, in provincia di Lecco. La manifestazione si svolge a 50 metri di altezza sul Lago di Como, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza tra colazioni all’alba e cene al tramonto. La manifestazione conferma il legame tra il format e questa località, consolidato negli anni passati.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Dinner in the Sky torna anche nel 2026 a Dervio (in provincia di Lecco), confermando il legame ormai consolidato tra uno dei format esperienziali più conosciuti al mondo e la suggestiva cornice del Lago di Como. Dall’8 al 12 luglio, la località lariana.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Dall'alba al tramonto. A Riccione si cena a 50 metri d’altezza con vista sulla Riviera romagnolaDinner in the Sky torna a Riccione offrendo un’esperienza gastronomica sospesa a 50 metri tra mare e cielo.

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