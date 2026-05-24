Cecina | Operaio in nero nel cantiere edile e lavoratori senza patente a crediti | due denunce e multe per 15mila euro

Un operaio impiegato senza contratto e senza visita medica è stato scoperto nel cantiere edile. Inoltre, sono stati individuati lavoratori privi di patente a crediti, come richiesto dalla normativa per imprese e autonomi nel settore. Per entrambe le situazioni sono state emesse due denunce e sanzioni complessive di 15.000 euro. La verifica è stata condotta da agenti durante controlli di routine nel cantiere.

Un operaio in nero, mai sottoposto a visita medica, e lavoratori senza patente a crediti come previsto dalla normativa per le imprese o per autonomi nel settore edile. Sono le irregolarità emerse in un cantiere edile a Marina di Cecina durante i controlli dei carabinieri che hanno denunciato due. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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