Nei giorni scorsi, le autorità hanno sospeso due ristoranti e un cantiere edile nell’ambito di un’operazione di controllo. Durante le verifiche sono state elevate sanzioni per un importo superiore ai 20.000 euro. L’intervento è stato condotto dal personale del contingente Inl Sicilia, impegnato nel monitoraggio del rispetto delle norme sul lavoro.

Il bilancio dell’attività di vigilanza effettuata dal personale del contingente Inl Sicilia. Scattano anche più di 20mila euro di sanzioni È di tre sospensioni e oltre 20mila euro di sanzioni il bilancio dell’attività di vigilanza effettuata nei giorni scorsi dal personale del contingente Inl Sicilia in servizio a Palermo. I controlli, che hanno riguardato sia il capoluogo che la provincia, hanno accertato la presenza di lavoratori in nero. A Terrasini è stata sospesa l’attività di un cantiere edile nel quale operava 1 lavoratore irregolare su 4. Oltre al provvedimento di sospensione, sono state irrogate sanzioni per 4.400 euro. A Palermo sono stati sospesi 2 ristoranti: nel primo sono stati trovati 2 lavoratori in nero su 19 presenti e sono state irrogate sanzioni per 9. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Lavoro nero, sospesi due ristoranti e un cantiere edile

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