Dove vedere Palermo-Catanzaro oggi in TV e streaming | orario e formazioni ufficiali dei playoff di Serie B

Stasera alle ore 20, si disputa la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. La partita si svolge allo stadio di riferimento e sarà visibile in diretta sia in televisione che in streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate dai rispettivi allenatori, con alcune variazioni rispetto alla partita di andata. L'incontro rappresenta l'ultimo atto prima della qualificazione alla finale della competizione.

Palermo e Catanzaro si sfidano stasera nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. L'incontro inizierà alle ore 20. Diretta su DAZN. All'andata il Catanzaro ha vinto per 3-0. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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