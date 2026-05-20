Dove vedere Palermo-Catanzaro oggi in TV e streaming | orario e formazioni dei playoff di Serie B

Stasera alle 20 si disputa la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Le due squadre si affrontano dopo aver disputato la gara di andata, che si era conclusa con un risultato favorevole a una delle due. Sono state annunciate le formazioni ufficiali, con i giocatori che scenderanno in campo per questa importante sfida.

Palermo e Catanzaro si sfidano stasera nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. L'incontro inizierà alle ore 20. Diretta su DAZN. All'andata il Catanzaro ha vinto per 3-0. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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