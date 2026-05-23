Un motociclista di 21 anni, durante un controllo in via Cavaliere a Picanello, a Catania, non si è fermato all’alt della polizia locale ed ha investito un agente, causandogli traumi. Il giovane è stato arrestato. La polizia ha fermato e portato in caserma il motociclista, che era alla guida senza casco. L’agente coinvolto è stato soccorso e medicato. La polizia ha confermato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante un controllo in via Cavaliere, nel rione di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alt della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il 21enne individuato dalle telecamere e arrestato Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale: ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, non si ferma all'alt e investe un vigile: arrestato un 21enne

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