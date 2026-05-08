Un giovane di 26 anni originario di Martinengo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo, poco prima delle 18 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo una strada in moto quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Bergamo, 8 maggio 2026 - Un ragazzo di 26 anni di Martinengo ha perso la vita in un i ncidente stradale avvenuto poco prima delle 18 nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Il giovane, alla guida della sua moto di grossa cilindrata, avrebbe p erso il controllo del mezzo all’altezza di un incrocio finendo contro un muro in via Gabriele Rosa. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime nonostante l’intervento quasi immediato di un farmacista e di alcuni passanti. Sul luogo dell'incidente anche un’ambulanza e un'auto medica dell’Areu oltre a carabinieri e polizia stradale. Al momento non è ancora chiara la dinamica esatta di questa ennesima tragedia sulle strade di Bergamo e provincia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, perde il controllo della moto e si schianta: morto ragazzo di 26 anni

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